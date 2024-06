Regenboogzebrapaden in Heiloo beklad, één pas sinds maandag in gebruik

Het regenboogzebrapad aan de Westerweg in Heiloo is pas sinds maandag in gebruik genomen, maar kan nu alweer worden schoongemaakt. Na een paar dagen was het namelijk al raak. Woensdagavond zijn de twee regenboogzebrapaden in Heiloo, ook die bij winkelcentrum 't Loo, beklad met zwarte verf.

Eerder werd de regenboogvlag bij het gemeentehuis al verschillende keren gestolen. Ook is een regenboogvlag van de gevel van een woning afgetrokken. Van deze incidenten heeft de politie geen dader kunnen achterhalen.

Burgemeester Masscha Ten Bruggencate meldde tijdens de opening van het zebrapad dat er hard zou worden opgetreden tegen het bekladden. De gemeente Heiloo laat nu weten dat de bekladding zo snel mogelijk wordt schoon gemaakt. Ook wordt er aangifte van de vernielingen gedaan.

Onderzoek

De wijkagent van Heiloo is druk bezig met onderzoek naar dit incident. "De omgeving wordt goed bekeken, maar om meer te weten te komen over de daders en het incident is beeldmateriaal erg van belang", zegt een woordvoerder van de politie. "We roepen getuigen en mensen met camerabeelden op om zich te melden bij ons. Dat kan via ons centrale nummer of bij de wijkagent."