Ondanks minder plek, wordt er volop gebarbecued in stadsparken

Buiten Amsterdam

Bij mooi weer worden ook in andere gemeenten in Noord-Holland de barbecues aangestoken. Zoals in Alkmaar. "Het is toegestaan en in de zomer maken mensen er gebruik van. We hadden zelfs vaste barbecue plekken, maar helaas raakten deze snel vervuild door achtergelaten rommel. Iedereen neemt nu zijn eigen barbecue mee", zegt Killian Beers van de gemeente Alkmaar.

Ook in Hoorn is het toegestaan om op openbare plekken te barbecueën. Vooral in het Julianapark en het nieuwe stadsstrand is dit populair. "Het is belangrijker dat er in de stad plekken zijn waar dit kan dan in een dorp. Daar is veel meer ruimte In de stad heb je ook minder sociale controle waardoor rotzooi vaker blijft liggen dan in een dorp."