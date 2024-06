Parkieten en eieren aangetroffen in koffers Schiphol, drie verdachten aangehouden

De dieren en eieren zijn door de NVWA in beslag genomen en worden in een opvang ondergebracht. Om vast te stellen van welke soorten vogels de eieren afkomstig zijn worden de resterende eieren alsnog uitgebroed. De NVWA laat weten dat er inmiddels al twee vogels uit de eieren zijn gekropen. De een was een Tinamoekuiken, het andere kuiken is waarschijnlijk een pauw.

Volgens de NVWA wordt er veel gehandeld in vogels, een deel van deze handel is illegaal. Het gaat dan bijvoorbeeld om beschermde dieren die in het wild zijn gevangen. Veel vogels overleven dit niet vanwege de manier waarop ze worden gevangen en vervoerd. De illegale handel is dus een bedreiging voor de biodiversiteit en zorgt bovendien voor een hoop dierenleed. De overheid pakt de illegale handel dan ook streng aan.