Amstelveens college wil Museum Cobra financieel steunen: "We zijn er bijna"

Het museum had ook gevraagd achterstallige betalingen aan de gemeente kwijt te schelden, maar dat gaat het college vooralsnog niet doen. Volgens een woordvoerder van de gemeente kan dat in de toekomst alsnog gebeuren. In de tussentijd zal het college de schulden niet heffen.

Daarnaast heeft het college nog wel wat aan te merken op de toekomstplannen. "We hebben nog huiswerk meegekregen", vertelt bestuurslid Stal. "We moeten gaan zorgen voor een financiële buffer. Maar als we de meerjarige subsidie van de gemeente krijgen, wordt het ook makkelijker om sponsoren en fondsen te werven om die buffer te vergroten."

Vinger aan de pols

De ideeën uit het toekomstplan voor onder meer een permanente collectie en een educatief programma moeten volgens het college nog wel concreet worden gemaakt. Tijdens de subsidieperiode van drie jaar houdt de gemeente een vinger aan de pols. "We gaan er niet vanuit dat ingrijpen nodig is", zegt de woordvoerder.

De kurken zitten nog op de champagneflessen en de slingers liggen nog in de dozen, want het advies van het college moet nog worden overgenomen door de raad. "Je moet van goeden huize komen om dwars tegen het advies in te gaan, maar we durven nog nergens vanuit te gaan", zegt Stal.

Op 10 juli debatteert de raad over het voorstel waarna op 17 juli in de raadsvergadering een besluit wordt genomen.

In december ontving het in nood verkerende museum ook al een subsidiebedrag van de gemeente toen meerdere geldschieters zich hadden gemeld. Daar maakte NH toen deze reportage over: