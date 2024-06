'Vluchten zomer 2025 in gevaar door dreigend pilotentekort Transavia'

De uitstroom van Transavia naar KLM is van alle tijden: veel piloten stappen na een aantal jaar over naar de grote zus KLM. Daar zouden de doorgroeimogelijkheden interessanter zijn en de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker. Alleen is volgens de vakbond de uitstroom nu veel hoger dan het bedrijf had verwacht.

"We hebben Transavia gewaarschuwd dat dit tekort eraan zou komen. Het heeft volgens ons geleid tot een onhoudbare situatie", zegt een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV). Hoe groot het tekort precies gaat zijn, is onduidelijk en afhankelijk van de vraag naar piloten bij KLM. Om die reden wil Transavia zelf ook niet spreken van een tekort.

"Dat collega’s Transavia verlaten, is de realiteit," laat een woordvoerder van Transavia weten. "Ook al balen we van ieder vertrek, we gunnen de vliegers die voor KLM kiezen deze overstap. Aan ons om vervolgens de opleidingsbehoefte daarop af te stemmen en we verwachten inderdaad nieuwe vliegers nodig te hebben. Daar werven we volop voor op dit moment."

Omscholing voor nieuwe vloot

Ook maakt de vakbond zich zorgen om het opleiden van het personeel voor de nieuwe vloot. De luchtvaartmaatschappij heeft de afgelopen maanden vijf nieuwe vliegtuigen in gebruik genomen. Om te kunnen vliegen op het nieuwe toestel, de Airbus A321 neo, moeten de piloten omgeschoold worden. Dat kost tijd en mankracht, en die mankracht is er niet, zegt de pilotenvakbond.

Transavia laat weten dat de vakantievluchten deze zomer niet zullen lijden onder eventuele capaciteitsproblemen. De volledige vloot wordt ingezet, op twee toestellen na die als reservetoestellen aan de grond worden gehouden. Vandaag arriveert de zesde Airbus A321 neo, een stiller en zuiniger toestel binnen de vloot, en zal direct worden ingezet in de operatie.

Zomer 2025

De vakbond voorspelt dat er in de zomer van 2025 vluchten geschrapt moeten gaan worden, waardoor bepaalde bestemmingen met Transavia minder vaak aangedaan kunnen worden.

Maar zover is het volgens de vakantievlieger nog helemaal niet: "We zijn net gestart om ons vliegschema voor de volgende zomer vorm te geven. Dat zullen we in september bekendmaken zoals gebruikelijk. Van het schrappen van vluchten in de zomerplanning kan dus geen sprake zijn," aldus Transavia.

De vakbond VNV zit momenteel met Transavia om de tafel. "Er wordt in onze ogen te weinig gedaan om de toekomstige problemen te voorkomen," aldus de VNV. "Het moet snel opgelost worden, omdat anders de operationele capaciteit tot ver in 2025 onder druk zal komen te staan. En dit soort problemen moeten in de toekomst voorkomen worden."