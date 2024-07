Nieuw festival Summer Sickness moet van Hilversum een 'hiphophub' maken

Na een aantal jaren afwezigheid keert Summer Sickness terug met een vernieuwd concept. Het festival is geïnspireerd door het internationaal bekende breakdance-event Notorious IBE in Heerlen en moet diezelfde levendige sfeer krijgen. "De dancebattles staan centraal, maar we willen meerdere gemeenschappen samenbrengen en een fijne vibe creëren", aldus Kim Tawjoeram, één van de organisatoren.

Hiphopcultuur vieren

Het programma van Summer Sickness is divers en biedt voor ieder wat wils. Op verschillende plekken worden elementen van de hiphopcultuur gevierd. In de Vue bioscoop vindt een breakdance battle voor kinderen plaats, terwijl in De Vorstin volwassen dansers de strijd met elkaar aangaan. Daarnaast zullen er verschillende muziekoptredens zijn, waaronder een beat battle waarin producers hun vaardigheden kunnen tonen.

OutSpoken, een onderdeel van het festival, biedt een podium voor poëzie en woordkunst. De Hilversumse stadsdichter Charlotte de Raad zal een workshop geven en er is een Poetry Slam gepland. Voor de muziekliefhebbers is er een open mic-sessie waarbij iedereen zijn talenten kan laten zien.

De headliner van het festival is de Nederlandse rapper Fresku. Tien jonge talenten van het platform De Gooise Woordenaars zullen optreden tijdens het voorprogramma van de artiest.

Hiphophub

De voorbereidingen voor het festival zijn in volle gang. Een team van twintig mensen, bestaande uit vrienden, oud-leerlingen en netwerkcontacten, werkt dagelijks aan de organisatie. De financiering komt onder andere van de gemeente Hilversum en het stadsfonds. De organisatoren hopen dat het succes van dit jaar zal leiden tot grotere sponsors in de toekomst.

Het doel van Summer Sickness is om jongeren te inspireren en hen een platform te bieden voor hun talenten. Sean Bogaers is een van de oprichters van het festival en tevens jongerenwerker bij Versa Welzijn. Hij benadrukt het belang van het stimuleren van jongeren om hun talenten te ontwikkelen en hen op een creatieve manier te coachen. "We willen een hiphophub creëren in het Gooi."