Afgebeuld voor 40 cent per dag; 'poldergasten' werden uitgeknepen bij aanleg Noordhollandsch Kanaal

Spijkerboor

Een bijzondere plek in het kanaal is Spijkerboor. Hier komen verschillende vaarten bij elkaar als een soort kruispunt. Het kanaal volgt hier een oude route, waar een knik in zit. Die knik doet een beetje denken aan een oud handgereedschap, waarmee je gaten kon boren; een spijkerboor. Die associatie is vereeuwigd in de geografische naam.

In het begin van de vorige eeuw werden de Noord-Hollandse wateren deels ingezet als verdedigingslinie, toen de Stelling van Amsterdam werd aangelegd. Het idee was dat Nederland bij een vijandige inval de hoofdstad tegen verovering kon beschermen. Door op strategische plekken dijken door te steken of sluizen open te zetten, waardoor grote stukken land onder water zouden komen te staan. Voor vijandelijke troepen was het vervolgens onmogelijk om verder te marcheren.

Een van de forten die toen ter verdediging werden aangelegd is Fort bij Spijkerboor; tegenwoordig is het een bastion voor bescherming van lokale natuur.