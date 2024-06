Schermerhorn opgeschrikt door nieuwe buren: "Eentje loopt met een enkelband"

Jeltje vraagt zich serieus af of de zorgorganisatie bewust niets heeft doorgegeven om geen slapende honden wakker te maken. "Het is best schrikken deze doelgroep, en dat worden wel onze nieuwe buren. Dan moet je als buurt, waar veel ouderen en kinderen wonen, toch weten waarmee je te maken krijgt?"

Het gebrek aan communicatie wekt volgens Jeltje alleen maar argwaan op. "Je weet dat je gedonder krijgt als je gedetineerden midden in een wijk neerzet, maar als je het verzwijgt, krijg je helemaal gedonder. Waarom ook hier? Het dorp heeft eigenlijk niets. Er is geen supermarkt in de buurt, er zijn geen voorzieningen. Ik zie nog even niet voor me hoe die integratie moet verlopen."

Ex-gedetineerde met enkelband?

Robert Jan Huijser, penningmeester van de dorpsraad, is al net zo verbaasd over de gang van zaken. "Wij hebben ook van de nieuwe bewoners vernomen dat het gaat om een opvang voor ex-gedetineerden. Eén van hen loopt met een enkelband dus of dat "ex" inderdaad klopt, weten we niet", verklaart hij.

"We zijn als dorpsraad gaan graven, maar niemand wilde iets zeggen. De gemeente was ook nog niet goed op de hoogte. De gemeente heeft met spoed een gesprek aangevraagd met Mutatio Zorg."