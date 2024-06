SOS Dolfijn gaat herstelde bruinvis volgen in Noordzee: "We willen weten hoe ze zich bewegen"

De gegevens die nu via deze zender beschikbaar worden geven niet alleen informatie over hun eigen werk maar moet ook een beeld geven van het leven van de bruinvis. "Het is heel lastig om bruinvissen te onderzoeken in de Noordzee. Ze zijn 95% van de tijd onder water dus moeilijk te volgen.. We weten nog te weinig hoe ze de Noordzee en Waddenzee gebruiken. Vermijden ze bijvoorbeeld vaarroutes of zoeken ze juist windmolenparken op omdat het daar rustig is? We weten het niet. Door te zender gaan we inzicht krijgen."

Iza en Martin krijgen stuk voor stuk visjes aangeboden die ze gretig opeten. Over een week zullen ze zelf weer vis moeten vinden. Op 4 juli gaan ze terug naar de Noordzee. "Ze leven vaak solitair maar zijn heel sociaal. Ze moeten elke dag 10% van hun eigen lichaamsgewicht aan vis eten. Voor Iza is dat dus ruim 3 kilo vis per dag. Ze eten hele kleine visjes dus daar zijn ze de hele dag mee bezig. Dus ze hebben weinig tijd voor sociaal gedrag maar hier zie je ineens dat ze aan het kroelen en knuffelen zijn. Ze zijn dus heel sociaal maar in het wild hebben ze te weinig tijd daarvoor."

Robuust

Iza krijgt nu dus een zender mee. Zij is het meest geschikt. "Martin hebben we de afgelopen maanden leren kennen als toch een beetje een stresskip. Als hij hier mag rondzwemmen en eten krijgt is het allemaal prima. Maar als hij onderzocht moet worden dan vindt hij het al niet leuk. Iza is gewoon heel robuust en rustig. Die krijg je niet gek. Ze is daarom goed geschikt."