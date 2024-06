Wat is die groene smurrie op het strand bij Medemblik? Rijkswaterstaat doet onderzoek

De golven van het IJsselmeer hebben inmiddels een groene strook achtergelaten. Het ziet er niet goed uit. Toch hindert dit veel zwemmers niet die op zoek zijn naar wat verkoeling op het drukke strand.

Meerdere meldingen gedaan bij gemeente

Bij het naastgelegen strandpaviljoen De Zoete Zee hebben ze melding gemaakt bij de gemeente. "En we zijn niet de enige die dat hebben gedaan. De gemeente zou er contact over opnemen met de provincie, maar we hebben geen idee wanneer ze het komen onderzoeken," vertelt eigenaar Dennis Versteeg.

Hij vermoedt dat het blauwalg is. Niet veel later nadat wij hem spreken, komt de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord het water controleren. Er is een monster genomen, dat wordt onderzocht door Rijkswaterstaat. "Op het eerste oog lijkt het inderdaad om blauwalg te gaan," zegt woordvoerder Tom Jonker van de Omgevingsdienst. "Meestal krijgen we binnen twee dagen het resultaat van het onderzoek en weten we het zeker."

