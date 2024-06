Syrische Kenana herbeleeft oorlog na autobom: "Bang dat het escaleert"

Kenana zat meteen rechtop in bed. Rond half drie 's nachts hoort ze twee enorme knallen. Het huis trilt er zelfs van. De explosies doen Kenana, wie in 2015 naar Nederland vluchtte, terugdenken aan de oorlog in Syrië. "Ik was meteen weer terug", vertelt ze geëmotioneerd. "Ik ben naar beneden gegaan en zag mijn buren staan. Die kwamen naar me toe om me te steunen en te knuffelen en dat was erg fijn."

Door de knal is haar auto zwaar beschadigd geraakt. Ook de auto van buurman Vincent Waanders werd beschadigd door de brand die volgde na de explosies. "Ik schrik er wel van dat dit in deze buurt gebeurt. Ik werd wakker door twee harde knallen, daarna hoorde ik een politiehelikopter. Toen ik naar buiten ging, zag ik dat mijn auto flink beschadigd was. Dat is ontzettend balen natuurlijk."

Ruzie over werk en geld

De politie heeft bij aankomst de straat afgesloten. Een bergingsbedrijf heeft de auto inmiddels afgesleept voor sporenonderzoek. Een 'aanslag', noemt Kenana het voorval. Ze heeft een vermoeden over de oorzaak: "Mijn man had een tijd geleden een grote ruzie met een vriend, over werk en geld. Dit zou een waarschuwing kunnen zijn."

De broer van de man die in het huis logeert, weet ook niet wie dit gedaan heeft. "Gelukkig neemt de politie dit heel serieus", zegt Wiss. "Er zijn veel beelden van bewoners met deurbelcamera’s en we hopen dat ze op die manier de daders kunnen pakken. Dat is erg belangrijk want dit is ontzettend traumatisch."

Er is nog niemand aangehouden, maar Kenana hoopt dat dit snel gebeurt. Ze voelt zich niet meer veilig. "Mijn zoon is op schoolkamp en mijn dochter was ergens anders, dus ik ben blij dat ze dit niet hebben hoeven meemaken. Ik ben wel ontzettend bang dat het nog erger wordt en de ruzie escaleert. Eigenlijk durf ik hier niet te slapen, maar ik kan nergens anders heen."