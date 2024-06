Eigenwijze Heemskerkse meerkoet kiest voor bijzonder plekje in de schaduw

Fontein uit

Toch houdt het tafereel Heemskerkers bezig. Een bezorgde inwoner wees de gemeente erop dat de fontein uitgezet moet worden, zodat de meerkoet in alle rust kan broeden. De gemeente antwoordde echter dat het noodzakelijk is dat de fontein aanstaat om blauwalg tegen te gaan.

Volgens de Vogelbescherming is het wel de verantwoordelijkheid van de gemeente om verstoring te voorkomen. "Als er sprake is van verstoring, moet de fontein uitgezet worden. Vaak gebeurt het namelijk dat het dier een nest bouwt en vervolgens de fontein aangaat. Maar als de meerkoet tijdens het sproeien is gaan bouwen. Tja, ik weet ook niet wat er in zijn koppie omgaat."