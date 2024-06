Geen spoor na val van brug: politie zoekt Jetski-bestuurder

Tegen half negen rukten hulpdiensten massaal uit voor een melding dat iemand in het water zou zijn gesprongen vanaf de Kooybrug en niet meer boven was gekomen. Na uren zoeken werd de zoekactie gestaakt. "Er is niemand gevonden en er is ook niemand als vermist opgegeven. Dan houdt het voor ons op", zegt een woordvoerder van de politie.

Jetski

Toch is de zaak nog niet helemaal afgesloten, want de politie heeft te horen gekregen dat er een jetski bij de Kooybrug is gesignaleerd. "Het vermoeden is dat iemand van de brug is gesprongen, op de jetski is geklommen en verder is gevaren. Als iemand zich in dat verhaal herkent, willen wij dat graag weten. Niet om diegene op het matje te roepen, maar we zouden heel blij zijn om te weten dat die persoon veilig is."

De melding heeft grote gevolgen gehad voor de inzet van de hulptroepen, zegt een woordvoerder van de politie. "Je bent niet strafbaar, maar we zijn vooral blij om te weten of je veilig bent."