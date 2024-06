Initiatiefnemers referendum groenplannen zien niets in voorgesteld burgerberaad

Wethouder Reinier van Dantzig zei gisteren in de gemeenteraad zich neer te leggen bij de uitslag van het referendum, nadat een meerderheid van de Amsterdammers tegen zijn groenplannen stemde. Tegelijkertijd noemde hij het lastig om goed te begrijpen waarom Amsterdammers tegen stemden en wat ze dan wel willen.

Er werd daarom voorgesteld dat een zogeheten burgerberaad samen met de gemeente gaat nadenken over een nieuwe hoofdgroenstructuur. Een burgerberaad of burgerforum is een gelote groep inwoners die de politiek adviseert of helpt te beslissen over een specifiek onderwerp.

"Stap achteruit"

De initiatiefnemers van het referendum roepen de raadsleden op om niet voor een burgerberaad te stemmen, omdat dit volgens hen geen recht doet aan de uitslag van het referendum. "Er liggen nu mooie en constructieve voorstellen en moties op tafel. Met deze voorstellen/moties kunnen er in korte tijd aanpassingen gedaan worden aan het voorliggende beleidskader Hoofdgroenstructuur."

Ze pleiten er daarom voor om de uitslag van het referendum eerst inhoudelijk te bespreken in de commissie Ruimtelijke Ordening, zodat er op korte termijn aanpassingen kunnen worden gedaan. "Het referendum moest een stap vooruit zijn, nu is het een stap achteruit."