Van het leger naar de zorg: hoe veteraan Arjan zijn leven weer oppakte

Drie keer op missie

Kranendonk ging in 2001 en 2003 op missie in Bosnië. "Het was toen erg rustig daar. We hielpen de bevolking vooral met het opruimen van achtergebleven munitie. Het was echt het heropbouwen van dat land. En we hebben er ook nog leren skiën! Tussen de mijnenvelden door, dan let je echt wel op."

De derde en laatste missie van de Haarlemmer was in het zuiden van Afghanistan. Een totaal andere ervaring, vertelt hij. "Dat was het echte werk als infanterist. Daar train je voor. Je stond altijd op scherp, er werd regelmatig geschoten. Mijn functie was gewondenverzorger van het peloton. Je vecht gewoon mee aan het front en je eerste taak is om te schieten. Maar als er iemand gewond raakt, dan zorg je ervoor dat diegene wordt gestabiliseerd en afgevoerd."

Zelfmoordaanslag in Afghanistan

Op 10 juli 2007 ging het helemaal mis in de provincie Uruzgan. Arjan werd die dag 25 jaar, maar zijn verjaardag werd niet gevierd. Op een drukke markt in de plaats Deh Rawod pleegde een terrorist een zelfmoordaanslag op een Nederlandse patrouille. Daarbij sneuvelde de Nederlandse luitenant Tom Krist en raakten meerdere NAVO-militairen gewond. Tientallen Afghaanse burgers, onder wie veel schoolkinderen, kwamen om het leven.