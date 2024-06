Waar zijn alle naaktslakken gebleven?

De vele regen en milde temperaturen veroorzaakten een enorme hoeveelheid slakken dit voorjaar. Maar van een epidemie wil ecoloog Atze van der Goot niet spreken. Volgens hem speelt ook de mens, en hoe wij voor de natuur zorgen, een grote rol.

"Wij hebben veel bestrijdingsmiddelen gebruikt die in de bodem terecht zijn gekomen. Het bodemleven is daardoor sterk in aantallen afgenomen, waardoor er minder eitjes van naaktslakken worden opgegeten. Bovendien gaat het slecht met predatoren die naaktslakken eten, zoals de egel en verschillende vogels. Slakken konden zich dit voorjaar dus onuitputbaar voorplanten."

Ook het klimaat speelt een grote rol. Volgens van der Goot komen er steeds vaker extreme weersomstandigheden voor, zoals de enorme regenval afgelopen voorjaar. Ook dat is volgens de ecoloog een signaal dat we als mens niet goed met de natuur omgaan. Voor hetzelfde geld is het volgend jaar weer hartstikke droog en zijn er dan nauwelijks naaktslakken te bekennen.