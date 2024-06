Ervaring speelt ook een rol volgens Rosheuvel. De sportpsycholoog haalt een voorbeeld met Luka Modric aan. "Namens Kroatië miste Modric tegen Italië een strafschop, maar een minuut later scoorde hij wel. Dat gebeurde niet als hij in de emotie bleef van de gemiste penalty. Hij herpakte zich en focuste weer op het spel."

"In mijn profjaren liep ik ook enorm te stoeien met mijn zelfvertrouwen", is Rosheuvel open over zijn eigen loopbaan. "Er waren wedstrijden dat ik als een figurant over het veld liep. Ik verstopte mij en liep met m'n schouders omlaag over het veld."

Mike Snoei

In het seizoen 2017/18 speelde de geboren Amsterdammer bij Telstar. "Dat ervoer ik als een zware periode en op aandringen van mijn vriendin ben ik toen gaan praten met trainer Mike Snoei. Hij luisterde en stelde me gerust. Dat deed hij heel prettig. Alleen moest ik ook leren om in mezelf te gaan geloven."

