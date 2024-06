Huizer buurt heeft het gehad met gemeente in strijd tegen speelbos: "Doorgestoken kaart"

Zo schrijft Van der Eijk dat belanghebbenden eigenlijk al de hele tijd slecht worden betrokken bij het maken van de keuzes. "Doordat dit in het verleden niet is gebeurd en nu weer niet ervaar ik het proces als meten met twee maten waarbij de gemeente blijkbaar alleen met onze belangen rekening wenst te houden als het om parkeren en geluid gaat", is te lezen in zijn brief.

Met hand en tand verdedigd

Een andere inwoner van Huizen heeft een advocaat in de arm genomen. In de brief van de raadsman staat dat Huizen en GNR een duidelijke voorkeur hebben voor de Sijsjesberg. Die locatie hebben beide met hand en tand verdedigd. Volgens de advocaat kan er geen sprake zijn van ‘maximale zorgvuldigheid en transparantie'.

In het schrijven stelt de advocaat dat bewoners er klaar mee zijn en ervoor passen om nog negatieve energie, tijd en aandacht te besteden aan een gemeente die weinig waarde hecht aan hun mening. "Althans, niet voor wat betreft de locatiekeuze", luidt de nuance.

De prullenbak

Wat zijn cliënt betreft moet het hele voorbereidingsproces opnieuw en kan het locatieonderzoek van het adviesbureau ‘linea recta de prullenbak in’.

Ondertussen gaat de wethouder door. Hij heeft het adviesbureau de opdracht gegeven om verder te gaan met het vervolgonderzoek voor parkeren en geluid. Als die resultaten bekend zijn, deelt de gemeente die met de politiek én bezwaarmakers. Daarnaast bereidt Huizen de voorlopige vergunning voor, ‘tenzij de resultaten van het vervolgonderzoek aanleiding geven voor een andere koers', aldus Boom.