Toeval bestaat: Schiphol ontruimt D-pier twee keer in één week door (loos) brandalarm

Zaterdag werd de D-pier op de luchthaven ook al ontruimd vanwege een brandalarm. Dit bleek later loos alarm te zijn. En ook deze keer is dat het geval, laat een woordvoerder weten. Wat er nou precies aan de hand is, is nog onduidelijk.

Ontruiming

Toen om 7.30 uur het alarm afging op de D-pier, werden alle protocollen in werking gesteld. De deuren werden geopend en de aanwezige passagiers van zowel het Schengen- als het niet-Schengengedeelte van de pier moesten worden geëvacueerd.



De passagiers stonden buiten, onder de gate bij de vliegtuigen, te wachten onder toezicht van de Koninklijke Marechaussee en de beveiligers van Schiphol, vertelt een woordvoerder. Een passagier die aan het wachten was op de D-pier om te vertrekken naar Manchester filmde de situatie.



Het bericht gaat verder onder de video's.