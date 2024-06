Het is over en uit voor de Oekraïners: "Trots op onze ploeg en op ons land"

De andere wedstrijd in poule E, Roemenië tegen Slowakije, eindigde met 1-1. Hierdoor is Oekraïne op de laatste plek in de poule geëindigd op doelsaldo.

Maksym en zijn vrienden zien maar een oplossing. "We gaan nu maar voor Nederland juichen nu onze ploeg is uitgeschakeld. We wonen in Nederland en zijn daar trots op." Met één uitzondering: "Ik eet het komende jaar geen Belgische wafels en chocola meer, ook drink ik geen Belgisch bier meer. Ze hebben hun keuze gemaakt."