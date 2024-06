Familie verbolgen over lagere straf voor Alkmaarder die Lies (77) en Joke (84) doodreed

"M. reed enkele seconden voor de aanrijding 120 kilometer per uur en raakte de auto van Lies van Joke uiteindelijk met 98. Op de Vondelstraat is 50 km/u de maximaal toegestane snelheid", lichte de rechtbankvoorzitter de beslissing toe. "Als hij zich aan die snelheid had gehouden was het ongeval niet gebeurd. Ook had hij anderhalf maal te veel alcohol in zijn bloed."

Roekeloos

Voor het opzettelijk roekeloze rijgedrag en het rijden onder invloed moet M. dus anderhalf jaar de cel in. Ook krijgt hij een rijontzegging van drie jaar. "De straf is lager omdat M. niet eerder veroordeeld is voor zo'n feit, hij toonde tijdens de zitting verantwoordelijkheid en beseft welke enorme gevolgen zijn handelen voor de nabestaanden heeft", licht persrechter Niels Boots de beslissing toe aan NH.

"Ook speelt mee dat het strafproces vijf maanden langer geduurd heeft dan de gebruikelijke twee jaar die daarvoor gesteld is. Die vertraging komt door de uitgebreide onderzoeken die onder andere gedaan zijn naar de gereden snelheid."

Voor de nabestaanden van 'oma Lies' is het vonnis een hard gelag. Na de uitspraak van de rechter vloeien er bij enkele familieleden tranen. "Een belachelijke straf voor iemand die twee mensen doodrijdt. Anders kan ik het niet zeggen", reageert kleindochter Lara Beintema (29).

