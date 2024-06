Tessa sleept haar middelbare school voor de rechter na ongeldig verklaard eindexamen

De schoolbankjes in een van de klaslokalen van het Comenius College zijn 15 mei gevuld met gespannen leerlingen. Op het programma staat het eindexamen Nederlands, specifiek gaat het om het onderdeel Tekst Verklaren. Ook de 18-jarige Tessa doet haar examen.

Maar even na afloop van het examen wordt er door een docent een briefje gevonden, iets groter met een post-it met daarop verschillende vormen van drogredenen. Na een handschriftanalyse wordt het briefje aan Tessa gelinkt. 's Avonds krijgt ze een telefoontje van de rector: ze moet de volgende ochtend om 8.00 op gesprek komen met haar ouders. Haar eindexamen wordt ongeldig verklaard.

Plausibel

In de rechtbank erkent ze dat het briefje van haar is, maar dat het geen spiekbief is. Het zou gaan om een door haar gemaakt aantekenpapier wat ze heeft gebruikt om van te leren, maar wat ze niet bij zich had tijdens het examen. Daarnaast zou de informatie op het papier niet bruikbaar zijn voor dit bewuste examen. Dat Tessa graag aantekeningen maakt, blijkt ook uit het dikke schrift wat ze bij zich draagt en mee de rechtszaal inneemt.

Tessa stelt dat het briefje uit haar tas is gevallen tijdens het inpakken na het examen. "Dat is het meest waarschijnlijke", verklaart ze nuchter tegenover de rechter.

Maar de rector zegt niet anders te kunnen dan het eindexamen ongeldig te verklaren. "Ik kan niet met zekerheid vaststellen dat het examen authentiek is", legt hij uit. Wel geeft hij aan dat Tessa een goede leerling is en dat haar verhaal plausibel is. Hoewel de advocaten van de twee partijen elkaar soms voorzichtig onderbreken, blijven de leerling en de rector rustig en netjes tegenover elkaar.

Achter de radiator

De advocaten van de partijen discussiëren in de rechtbank verder op detailniveau. Zo stelt Tessa's advocaat dat de school zelf ook niet zeker weten hoe het papiertje überhaupt is gevonden; eerst zou het gevonden zijn tussen het examenmateriaal of in een propje en later weer leesbaar achter de radiator.

De advocaat van het Comenius stelt dat dit niet ter zake doet. Het briefje is gevonden en het briefje is van haar. Dat ze het niet zou hebben gebruikt valt niet te controleren, dus de rector kan niet anders dan het examen ongeldig verklaren.

Emotionele impact

Tessa hoopt via de rechter haar eerste examen Nederlands alsnog geldig te maken. Ze heeft inmiddels een tweede poging mogen doen, maar daar heeft ze haar cijfers nog niet van. Ze verwacht door de stress van de situatie en haar dyslexie dat ze de tweede poging slecht heeft gemaakt. Dit examen moet volgens haar worden gezien als een herkansing zodat het hoogste cijfer telt.

Ook is ze bang dat haar toelatingstoets voor een opleiding in het buitenland erbij inschiet.

Voorbeeldig

Haar advocaat schetst Tessa af als een ambitieuze leerling die haar opleiding serieus neemt. "Ze maakt altijd aantekeningen die ze voorafgaand doorneemt. Zeker bij talige vakken, want ze heeft dyslexie." Daardoor mocht ze ook eerder in de klas zitten om haar aantekeningen door te nemen.

Ook de rector erkent dat Tessa een voorbeeldige leerling is. "We hebben elkaar niet ontmoet, wat in ons vak een goed teken is."

De rechter doet over twee weken uitspraak.