Tweede explosie in een week tijd in Diemense straat

Bij de laatste van de twee explosies, die vannacht rond 3.45 uur te horen was, brak de plafondplaat van een afdak boven de voordeur af. Daarnaast was er schade aan een aantal ramen van de woning. Niemand raakte bij de explosie gewond. Er is nog geen verdachte aangehouden.

De politie zette de buurt vervolgens ruim af en startte een onderzoek. Daarbij wordt ook onderzocht of er een verband is met de explosie van een paar dagen eerder in dezelfde straat. In de nacht van zaterdag op zondag ging er bij een andere woning namelijk ook een explosief af.

Om meer over de zaak te weten te komen, vraagt de politie aan getuigen om zich te melden.