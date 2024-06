Op de stoel van de bondscoach: Robert Schram van Jong Hercules

"Deze nederlaag kan ook wel positief werken", laat een optimistische Robert Schram twee dagen na het verlies van het Nederlands elftal tegen Oostenrijk weten. De trainer van Jong Hercules gelooft dat het nog goed komt met Oranje op dit EK. "In verleden deden we het ook regelmatig goed in de groepsfase en vlogen we er daarna direct uit."

Vernieuwen

"Wel vind ik dat Ronald Koeman nu wat moet veranderen. Op deze manier doorgaan werkt gewoon niet. Wel vraag ik me af of hij er mans genoeg voor is. Hij kiest toch vaak voor het vertrouwde en z'n vaste gewoontes. Vernieuwen doet hij niet snel."