Hilversum kan protesterende buurt nog niet helpen: nog geen 'nee' tegen supermarkt

"Hoelang blijven we dit oprekken?", vraagt Dennis de Boer zich af, die ook op de vergadering af kwam. "Het participatietraject is niet goed gegaan, er is heel veel tegenstand vanuit de buurt, het past gewoon niet in deze mooie, groene buurt. Dus nu gewoon zeggen: nee. Durf er een klap op te geven."