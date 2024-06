Rogier is al 32 jaar de stem van de kortebaandraverij

Hij reageerde gewoon op een advertentie, 32 jaar geleden en sindsdien reist hij als commentator door het hele land met het circus dat de kortebaandraverij is. Naast zijn werk als paardensportcommentator is de kortebaandraverij zijn grote passie. Hij herkent van grote afstand paard en ruiter en weet wie er kansrijk is en wie niet. "Het zit allemaal in mijn hoofd", zegt Rogier nuchter. "Als je gek bent van de sport gaat dat vanzelf". Hij vindt het dan ook nooit saai om in de commentaarstoel bij een draverij plaats te nemen.

Contact met het publiek

Het mooiste vindt Rogier zijn werk als commentator als het lukt echt contact te krijgen met het publiek langs de baan. "En dat is extra leuk in Beverwijk", aldus den Dekker. "In Beverwijk is het publiek zo fanatiek, dat is fantastisch voor de sfeer". Verder roemt hij het parcours in Beverwijk.