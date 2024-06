Volendammers laten Joey Veerman na dramatische wedstrijd niet vallen

De wissel van Koeman wordt dan ook door iedereen als oneerlijk en onterecht gezien. "Joey is gewoon een kind van de rekening," zegt Keizer. Hij komt net aanfietsen en neemt plaats tussen Plat en Spierbal. "Koeman had hem er niet uit moeten halen, want de rest was ook ontzettend slecht. Het is oneerlijk."

Louis, volgens de groep de man met het meeste verstand van voetbal, is het eens met Keizer. "Koeman laat Depay gewoon staan terwijl hij slecht speelt. En van Dijk? Die moet gewoon verkeersregelaar worden want die staat alleen maar te wijzen."

Mentale klap

Het EK-gevoel begon de afgelopen weken echt te kriebelen bij de Volendammers. Na bijna dertig jaar eindelijk weer een Volendammer in Oranje. En na een succesvol seizoen bij PSV en speculaties over een buitenlandse transfer, is Joey er een om trots op te zijn. Op de dijk hangen vlaggetjes, bij de bakker ligt een speciale Joey-tompouce en boven de souvenirshop hangt een spandoek.

Toch lag er de afgelopen weken ook een hoop druk op Veerman. Door de afwezigheid van Frenkie de Jong werd van Veerman een regisserende rol op het middenveld verwacht.

"Misschien is het nog niet helemaal gewend aan de druk die bij het Nederlands elftal komt kijken", zegt één van de mannen voorzichtig. "Hij haalt zijn niveau van PSV niet, maar wellicht is hij over twee jaar rijp voor het WK. Hij wist zelf ook dat het niet goed was."

"Nee, het is onterecht dat Joey de schuld krijgt," zegt Louis. "Nu is het een flinke mentale klap. Als Koeman hem in de rust had gewisseld, was het gewoon een tactische ingreep geweest."

Toch maakt de groep zich geen zorgen over de middenvelder die zich gisteren huilend in zijn shirt verstopte. "Verdrietig om te zien", zegt Pech (bijnaam). "Maar hij is een Volendammer, hè, hij komt er wel weer bovenop."

"Uithuilen en opnieuw beginnen", klinkt het unaniem.