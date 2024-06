Patiënten blij met komst nieuwe huisartsen na jarenlange problemen met Co-Med

In Anna Paulowna en Breezand zijn de problemen al lange tijd aan de gang. Sinds grofweg 2018 lijkt de huisartsenzorg achteruit te gaan nadat twee praktijken in de handen van Co-Med terecht komen. Die neemt een belangrijk deel van de zorg op zich, maar verzaakt.

Te veel wisselingen in huisartsen en onbereikbaarheid zorgen ervoor dat mensen geen vertrouwen meer in de huisartsenzorg hebben. Dit voorjaar sluit de praktijk in Anna Paulowna de deuren vanwege personeelsproblemen. In Breezand gaat het werk dan nog even door, tot deze week het vertrouwen in Co-Med wordt opgezegd door de zorgverzekeraars.

Maar er gloort hoop, want twee huisartsen hebben zich gemeld bij huisartsenkoepel HKN. Zij willen zich als arts gaan vestigen in respectievelijk Anna Paulowna en Breezand. De plannen lijken serieus en de arts in Breezand hoopt zelfs al volgende week te kunnen starten.

Goed nieuws

"Ik ging inmiddels al twee jaar naar de praktijk in Breezand. In Anna Paulowna was heel vaak geen arts, soms waren er alleen assistentes die ook niet wisten hoe ze alles moesten organiseren. Dat Co-Med de deuren moest sluiten, kwam dan ook niet als een verrassing", vertelt de 46-jarige Marije uit Anna Paulowna. "Ik vond het wel heel fijn om te lezen dat er vooraf een noodplan is gemaakt. Dat er nu mogelijk een nieuwe huisarts komt, vind ik fijn. Dat is goed nieuws voor iedereen."