Zo voorkom je inbraak tijdens de zomervakantie

Niks is zo vervelend dan dat je thuiskomt van vakantie en je hele inboedel is meegenomen. Helaas is de zomervakantie een populaire periode voor inbrekers. De kans op een inbraak is de komende weken dus ongeveer 25 procent groter dan in de andere maanden van het jaar. Het lukt inbrekers ook vaak om spullen buit te maken; meer dan 75 procent van de inbraakpogingen slaagt.

Tijd voor actie, zo vindt politie Noord-Holland. Bureau NH liep mee met Sofie van Hamersveld van de politie in een gemiddelde wijk in Haarlem. Waar moet je allemaal op letten, voordat je weggaat?

Stapel brieven en kranten

"Allereerst is het belangrijk om je buren te vragen een oogje in het zeil te houden. Veel mensen vragen hun buren de plantjes water te geven. Vraag dan direct de brievenbus leeg te halen, zo voorkom je dat mensen een hele stapel brieven en kranten zien liggen. Vraag ook even de voor- en achterdeur te checken."