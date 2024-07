Suze (18) vat bankfraudeurs in de kraag en de politie is daar maar wat blij mee

"Ik wist ook niet zeker of het een verdachte zaak was", gaat ze verder. "Het kon ook gewoon zijn dat ze aan het pinnen waren. Maar hiermee heb ik wel een 78-jarige vrouw geholpen en heeft ze haar geld teruggekregen."

Pakkans aanzienlijk vergroot

Suzes actie wordt ontzettend toegejuicht door politiewoordvoerder Tom Heutz. "Door dit soort burgers kunnen we de pakkans echt aanzienlijk vergroten. We zien dat inwoners en omstanders echt een cruciale rol kunnen spelen in het signaleren van verdachte situaties of verdachte personen, zoals mensen die ontzettend zenuwachtig zijn als ze aan het pinnen zijn of een afwijkend beeld vertonen dan anderen."

Een voorbeeld: als iedereen in een korte broek loopt en zij in hun winterkleding aan het pinnen zijn, is dat wellicht wat gek. Andere signalen: mensen met oortjes in, mensen die continu aan het bellen zijn, of met mondkapjes op. "Dan mag je als burger best twijfelen en het advies is dan altijd 112 te bellen."

*De echte naam van Suze is bekend bij de redactie.