Mariska laat haar tuin verwilderen, tot groot genot van bijen en andere insecten

Haar buren moeten er nog even aan wennen, want Mariska van der Leij heeft haar tuin in Castricum flink laten verwilderen. Dat doet ze bewust. "Vlinders, bijen en andere insecten hebben het erg moeilijk in Nederland", vertelt boswachter Mariska. "Het zou heel mooi zijn als tuinen een goede leefomgeving worden voor deze dieren, want een groot oppervlak in Nederland zijn tuinen."