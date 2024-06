Man met miljoen euro cash opgepakt aan Haarlemse Costa del Sol

Over de herkomst van het geld kan de politie nog niks delen. Ook de woonplaats en leeftijd van de verdachte wordt nog geheim gehouden. "Omdat het onderzoek nog in volle gang is", legt een woordvoerder van de politie uit. De man zit nog vast.

De controle op woensdagavond 19 juni was onderdeel van een bredere aanpak tegen ondermijning in Haarlem. In totaal werden er die avond zo'n dertig auto's gecontroleerd. Tijdens deze actie werd niet alleen een man met een groot geldbedrag aangetroffen, ook kregen twee taxichauffeurs een boete omdat hun papieren ontbraken.