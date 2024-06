Nieuwe ‘waterbuffer’ moet Sijbekarspel beschermen tegen hevige regenval

Felle hoosbuien, extreme hitte en droogte: het komt door klimaatverandering steeds vaker voor. En dus is West-Friesland druk bezig om wijken, straten en buurten in de regio klimaatbestendig te maken.

"Als waterschap werken we al jaren intensief samen met de gemeenten om het gebied klimaatbestendiger te maken. De urgentie om nu actie te ondernemen is voelbaar, zeker door de extreme hoeveelheid neerslag van de afgelopen maanden. We voelen letterlijk nattigheid", aldus hoogheemraad Klazien Hartog. Het potje geld komt uit de zogeheten KAN-regeling (Klimaat Actief Noorderkwartier) van het waterschap. In de afgelopen jaren heeft het waterschap meerdere projecten ondersteund, zoals in Nibbixwoud en in Opmeer. "En we zien dat het werkt."

Kwetsbaar

De gemeente Medemblik krijgt een ton om de Molenbuurt in Sijbekarspel en Benningbroek aan te pakken. Dit omdat een deel van het dorp bij hevige regenval kwetsbaar is voor wateroverlast. Onder de Molenbuurt komt een zogeheten 'waterbuffer'. Die slaat het regenwater tijdelijk op, zodat de straten niet vollopen als het hard regent. "Ook komt er een drainagetransportriool, met een instelbare drempel en uitstroom naar de Molensloot. Door deze maatregelen worden de woningen beter beschermd tegen schade door wateroverlast", aldus het waterschap.

In Hoorn gaat de gemeente aan de slag met het 'ontstenen' van wijken. Hiervoor zijn diverse locaties in beeld gebracht. "Op deze locaties worden de komende jaren tegels vervangen door groen", aldus het waterschap dat het project met in totaal 60.000 euro steunt.