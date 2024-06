Suus (91) geeft historisch pand in Enkhuizen de oud naam terug: "Het hoort bij de stad"

Ze werd met een smoesje naar de Westerstraat gelokt; de 91-jarige Suus Messchaert. Ze schreef verschillende boeken over de historie van Enkhuizen. Voor haar laatste boek, over de historie van panden in Enkhuizen, speurde ze ontelbare uren in de regionale en gemeentelijke archieven: "Ik ben echt een archiefmens, die oude namen van panden fascineren me. Je moet goed zoeken. Maar des te dieper je graaft, des te mooier de verhalen worden."

Terwijl Suus onwetend het pand van pianorestaurateur Frits Janmaat binnenloopt, wappert een wit doek aan de gevel van zijn pas gerestaureerde pand. Daaronder staat de naam die mevrouw Messchaert later mag onthullen. "Dankzij Suus weet ik hoe het pand ooit heette, ik vind het dan ook erg mooi dat zij de eer krijgt om het te onthullen."

'Pand laten zien zoals piano's van componisten klonken'

Samen met zijn broer Bas ging hij het pand te lijf. Er ging flink wat werk inzitten, maar met het bewaren van geduld zit het wel goed bij de broers. "Als pianorestaurateur krijg ik vleugels in ontzettend slechte staat binnen. Maar als ze dan weer klinken zoals componisten als Ravel of Chopin ze ook hebben gehoord dan is dat fantastisch. Dat wilde ik ook voor dit pand, laten zien hoe mooi het was, dat verdient Enkhuizen ook."

En dan de onthulling. Met een flinke ruk van Suus Messchaert samen met pandeigenaar Frits valt het doek naar beneden. Op het bord staat in Romaans lettertype de naam 'Drye Croonen'. En zo heeft een historisch pand in Enkhuizen zijn naam weer terug. Waar de naam 'Drye Croonen' vandaan komt, is ook voor mevrouw Messchaert een raadsel.

"Er woonde hier ooit een burgemeester die ook lakenhandelaar was. Het zou kunnen dat hij drie kinderen had, maar het kan ook zijn dat die drie kronen op het aantal panden slaat dat hij in zijn bezit had. Ik vind het in ieder geval prachtig dat Frits dit doet, Veel meer bewoners zouden dat moeten doen, het is een plaatje voor de stad."

Bekijk hier de onthulling van 'Drye Croonen' door Suus Messchaert