Topdrukte bij meertjes Kennemerduinen: stranden smaller door hoge waterstand

"Zo druk heb ik het nog nooit gezien", zegt een vrouw die bij de Oosterplas eerst drie kinderen en vervolgens een onafzienbare lading speelgoed uit haar bakfiets tevoorschijn haalt. Een ouder echtpaar wenst haar succes bij het vinden van een plekje. Zelf houden ze het voor gezien. Ze hebben gezwommen en het daarbij gelaten. Want: ''Veel te druk.''

Hoge waterstand

Het is niet alleen het warme weer dat de drukte op deze plek verklaart. Ook de hoge waterstand speelt een rol. Door de vele regen in het najaar en de winter is het peil gestegen en het strandje daardoor een stuk smaller geworden. Er is simpelweg minder plaats. "Ik schat dat het twintig meter scheelt ten opzichte van vorig jaar", zegt Martijn uit Overveen, die met zijn vrouw Jiska geniet van de relatieve verkoeling die het water biedt.

Noordzeestrand onbereikbaar

Martijn vermoedt dat de drukte mede wordt veroorzaakt door de plassen op de doorgaande fietsroute van Bleek en Berg in Bloemendaal naar Parnassia aan Zee: het Noordzeestrand is via deze weg niet te bereiken. Beheerder PWN heeft de route afgesloten. De meeste fietsers zijn daarvan op de hoogte. Corine niet.

Tekst gaat verder onder de foto.