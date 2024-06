Posters door de hele wijk: Hilversumse buurt vreest dat supermarkt 500 meter verhuist

Reactie Hoogvliet

“Alle buurtbewoners (550 adressen) hebben meerdere keren een flyer in de bus ontvangen met een uitnodiging om mee te praten. Daarnaast proberen we middels een website en digitale nieuwsbrief met 130 geadresseerden. Er is volop gelegenheid om aan te haken en om met Hoogvliet in contact te treden.”

Gerben van den Hurk, adviseur van het adviesbureau die de enquête namens de Hoogvliet heeft uitgevoerd: “Die flyer met de enquête is huis aan huis door mijzelf en een collega verspreid in de zomer van 2022. Wellicht wonen deze meerdere bewoners op een grotere afstand van de locatie, is de flyer bij het oud papier terechtgekomen of woonden de betreffende bewoners destijds nog niet op de locatie? Het is heel vreemd dat deze bewoners geen enquête ontvangen zouden hebben, omdat wij deze persoonlijk in het gebied rondom de locatie bezorgd hebben.”

“Het onderzoek (naar de parkeerdruk, red.) is geheel onafhankelijk uitgevoerd door Goudappel, een van de grootste en meest gerenommeerde bureaus op het gebied van verkeersonderzoek. Zij gebruiken actuele data welke beschikbaar zijn gesteld door de gemeente, hier heeft Hoogvliet eveneens geen invloed op.”