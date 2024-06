Na degradatie besluiten hockeyclub Laren en trainer Lucas Rey wegen te scheiden

Laren keerde vorig seizoen na een afwezigheid van negen jaar terug op het hoogste hockeyniveau van Nederland. Lucas Rey kreeg de lastige taak om de Gooise club in de hoofdklasse te houden.

De 41-jarige Argentijn won met zijn land in 2016 olympisch goud in Rio de Janeiro. Daarnaast hockeyde hij in het seizoen 2007-2008 in het lichtblauwe shirt aan de Eemnesserweg.

Toch liep het dit seizoen niet zoals gewenst, na 22 wedstrijden eindigde Laren op de 11e en één na laatste plek. Dat betekent degradatie. Naast Rey vertrekken ook assistent-coach Maarten Jansen en teammanager Jacqueline Mol. Jansen was sinds 2020 actief bij de club, Mol maar liefst zeven jaar.

Verder lijkt wel het grootste deel van de selectie te blijven bij Laren. Alleen Floris Kuiper, Xavier van de Kasteele en James Drummond verlaten de club.