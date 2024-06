Kamervoorzitter Bosma niet aanwezig bij nationale slavernijherdenking

Dat laat Ninsee weten aan Nu.nl. De organisatie liet eerder weten dat Bosma pas welkom was bij de herdenking als hij eerst zijn excuses maakt en reflecteert op zijn eerdere uitspraken, anders zou zijn uitnodiging worden ingetrokken. Bosma en Ninsee zijn na een gesprek vandaag gezamenlijk overeengekomen om de uitnodiging in te trekken. "De herdenking moet niet over mij gaan, maar over het slavernijverleden", laat hij aan verschillende media weten.

Veel om te doen

Om de mogelijke komst van Bosma was de afgelopen tijd veel om te doen. Stadsdelen Zuidoost en Oost om Kamervoorzitter Martin Bosma niet te laten komen naar de slavernijherdenking vanwege eerdere uitlatingen. "Hij gaat tekeer tegen alles wat te maken heeft met diversiteit en inclusie. Zo iemand heeft niets te zoeken bij herdenkingen in onze diverse stad, ook niet in een rol als Kamervoorzitter", aldus Dylan Bakker van BIJ1 tijdens de stadsdeelcommissievergadering van Zuidoost.

In navolging van de motie vanuit stadsdeel Zuidoost schreef een groep van ongeveer 150 personen en 35 organisaties uit de Surinaamse en Caribische gemeenschap een open brief aan de Kamervoorzitter om niet komen.