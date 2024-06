Fatbikecontrole op nieuwe rollerbank levert in Haarlem achttien bekeuringen op

Het aantal ongevallen met fatbikes neemt fors toe, vaak met zwaar letsel tot gevolg. Daarom introduceerde de politie begin dit jaar een nieuwe rollerbank waarmee de snelheid van de fietsen kan worden gecontroleerd. De oude rollerbank kon alleen scooters controleren.

Boete: 290 euro

Bij de controle op het Haarlemse Frans Halsplein werden vandaag in totaal achttien bekeuringen uitgeschreven. Bijna de helft kreeg een boete voor te hard rijden, acht fatbikers kregen een bon voor rijden met een smartphone in hun hand. Eén fatbike bleek een verboden gashendel te hebben en een fietser kon geen identiteitsbewijs tonen.

De hoogst gemeten snelheid van een fatbike was 43 kilometer per uur. De boete voor een elektrische fiets die harder kan dan is toegestaan (25 kilometer per uur) is 290 euro. De boete voor het in de hand houden van een telefoon op de fiets is 160 euro.

Geen fatbikes in beslag genomen

Een politiewoordvoerder meldt dat er geen fietsen in beslag zijn genomen. "Bij de eerste overtreding delen we een boete uit. Bij herhaling met dezelfde fatbike nemen we het voertuig in beslag. De officier van justitie bepaalt dan of de fatbike wordt vernietigd."

De politie zegt de komende tijd regelmatig van dit soort controles te houden.