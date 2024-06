Overlastgevende fatbike-jongeren verbannen en beboet

Al meerdere zomers lang zorgen groepen jongeren, vaak rijdend op fatbikes, voor onrust in Bloemendaal, Haarlem en omliggende gemeenten. De politie meldt dat dit varieert van "verstoringen op straat tot gewelddadige incidenten." Nu ondernemen de politie en gemeenten actie.

"In al deze 23 gevallen hebben we informatie vanuit de politie waaruit blijkt dat de jongere in kwestie ernstig verkeerd gedrag heeft laten zien", schrijft burgemeester van Velsen Frank Dales in een brief aan de raad. "De politie heeft de afgelopen maanden meerdere aangiftes ontvangen over geweldplegingen, afpersing en bedreiging door jongeren die in beeld zijn binnen de gezamenlijke gecoördineerde aanpak."

Verboden en boetes

Begin vorige week moesten de jongeren zich melden op het stadhuis voor een gesprek, waar ze ook te horen kregen welke straf hen te wachten staat. Dit kan variëren van een groepsverbod en een gebiedsverbod tot een last onder dwangsom. Bij een dwangsom moeten ze een boete betalen als ze opnieuw problematisch gedrag vertonen. De jongeren hebben nog de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de opgelegde maatregelen.