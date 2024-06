Twee huisartsen willen aan de slag in Anna Paulowna en Breezand na sluiting Co-Med

Na het sluiten van de praktijken van Co-Med ging meteen een speciaal opgezet noodplan van zorgverzekeraar VGZ en Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN) in werking. Voorlopig kunnen patiënten alleen bij het digitale systeem Arene voor de eerste zorg terecht. Maar op de achtergrond werd doorgewerkt.

"We hebben nu contact met twee huisartsen die een praktijk willen openen. De één wil aan de slag in Breezand. Met de ander hadden we al contact en die wil in Anna Paulowna een praktijk openen. Daarmee zijn we nu op zoek naar een goede locatie. Die wil het liefst in september of oktober al de deuren openen", vertelt Marlous de Vroom van HKN.

Maandag al open?

De huisarts die in Breezand plannen heeft, wil flink tempo maken. De huisarts Wouter Breebaart werkte afgelopen maanden al in Breezand voor Co-Med, en is dus bekend met het gebied en de patiënten. Vastgoedondernemer Huib Broeke is eigenaar van het pand waar Co-Med een praktijk in had. Hij heeft de huisarts aan boord gekregen van zijn plan om samen de praktijk voort te zetten.

"We willen het liefst per 1 juli open. Dat is maandag al, maar het moet te doen zijn. Vooral ouderen kunnen gewoon niet zonder een huisarts in de buurt. Die worden al ziek van de gedachte dat er geen arts is. De patiënten sukkelen er nu al een hele tijd. Het is een kwestie van tempo."

"Het is heel goed nieuws voor de patiënten maar ook voor de hele huisartsenzorg in de regio. Als deze artsen zich vestigen en de zorg weer op orde is, wordt het voor andere artsen ook weer aantrekkelijker om zich hier te vestigen. We proberen de artsen die zich hier nu willen vestigen dan ook op allerlei manieren te ondersteunen. Ook VGZ en de gemeente Hollands Kroon bieden hierbij veel hulp ", zegt Marlous de Vroome.

Veel vragen van patiënten

Ondertussen moeten de ruim 6000 patiënten het nog even met het digitale systeem Arene doen. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Vooral de installatie van de app en het aanmelden levert nog wel eens problemen op. Marlous de Vroome van HKN: "We krijgen er heel veel vragen over. Het lukt de mensen soms niet om zich in te schrijven bij het systeem. Ook bij de huisartsenposten worden we overspoeld met vragen. Mensen zeggen soms ook dat ze niemand aan de lijn krijgen, maar dat is ook niet de bedoeling. Alles gaat online."

Na een eerste online selectie, wordt bepaald of het nodig is dat een patiënt alsnog bij een huisartsenpraktijk langs gaat. Die kan dan terecht bij één van de huisartsen in de regio die zich als steunpraktijk heeft aangemeld en is ingeroosterd voor het zien van patiënten. Dat kan dus per dag verschillen.

"Het systeem Arene moet eigenlijk al 85% van alle zorgvragen digitaal ondervangen. We hadden ingeschat dat er door alle problemen een zorgachterstand zou zijn. We hadden het dan ook drukker verwacht. Bij de zes praktijken die nu meehelpen, melden zich soms 3 of 4 patiënten. Soms helemaal niemand. Maar dat is natuurlijk een dagkoers. Pas in een later stadium weten we meer", vertelt De Vroome,

Oplossingen

Om de hulpvragen rond het digitale systeem op te vangen wordt er aan meerdere oplossingen gewerkt. Zo wordt er nagedacht over het inzetten van hulplijnen op een locatie in Anna Paulowna. Hoewel we begrijpen dat de situatie voor veel mensen niet ideaal is, hopen we dat mensen hier toch tijdelijk gebruik van willen maken en zich niet rechtstreeks bij de huisartsenpraktijk(en) in de omgeving te melden. Die praktijk krijgt veel verzoeken of mensen zich daar kunnen inschrijven. Dat levert natuurlijk heel veel extra druk op terwijl het al zo druk is", legt De Vroome uit.

De gesprekken over de komst van de twee huisartsen gaan ondertussen op volle kracht door. “Zodra de huisartsenpraktijk in Breezand de deuren opent, kunnen patiënten uit Breezand zich hier melden om ingeschreven te worden. De patiënten in Anna Paulowna en omgeving vragen we nog even geduld te hebben tot het najaar.”