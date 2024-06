Gooise clubs lopen vaker vast: vrijwilligers steeds moeilijker te vinden

Uit cijfers van vrijwilligersbranchevereniging NOV blijkt dat zo'n 41 procent van de mensen vrijwilligerswerk doet. Dat is net zoveel als voor de coronapandemie, maar het aantal uren dat we in vrijwilligers steken daalt flink en voor coördinerende taken zijn steeds moeilijker mensen te vinden.

Vooral jongeren en werkenden zijn minder de porren voor vrijwilligerswerk, zo blijkt. Er moet namelijk al hard genoeg gewerkt worden om in het eigen levensonderhoud te voorzien.

Alleen af en toe helpen

Af en toe een handje helpen, incidenteel of eenmalig, willen mensen wel graag doen. Ook is het afhankelijk van de organisatie of mensen daar willen helpen.

Zo is er een wachtlijst bij Filmtheater in Hilversum om daar te kunnen werken als vrijwilliger, maar kan de Voedselbank heel moeilijk mensen vinden voor het magazijn en zit het buurthuis te springen om iemand die koffie schenkt.

Kan het beter?

Hoe krijgen we mensen weer enthousiast om te helpen en ergens de schouders eronder te zetten? Dat is een vraag die veel lokale clubs zich stellen, want zonder vrijwilligers gebeurt er vaak weinig.

"Het piept en het kraakt in de samenleving, want vrijwilligers zijn de smeerolie. Zij maken het leven lichter en leuker. En die vrijwilligers, dat zijn wij, maar we steken steeds minder vaak onze handen uit de mouwen. Het was ook dit jaar spannend in een paar dorpskernen of Koningsdag wel door kon gaan en sportclubs heffen extra contributie omdat niemand bardienst wil draaien", somt NH-verslaggever Ingmar Meijer op.

NH Gooi besteedt deze maand in de maandelijkse talkshow Gooise Hangijzers aandacht aan het steeds groter wordende probleem. Aan tafel zitten onder meer Christian Taal van Filmhuis Hilversum, Margot Leeuwin van het Voedselbos Huizen en Daphne Rokebrand van de Blaricummer oranjevereniging. De een lukt het makkelijk om vrijwilligers aan zich te binden, de ander vrijwel niet met alle problemen van doen. Ook Nicole Wendt van de vrijwilligerscentrale schuift aan.