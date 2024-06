John en Erica houden het hoofd koel na nederlaag Oranje: 'Nu begint het EK pas echt'

Ondanks de 'gigantische' sfeer - mede mogelijk gemaakt door de Oostenrijkse supporters - was het in de uren voor de wedstrijd flink afzien in het tot de nok toe gevulde Olympia-stadion. "Ik ben maar naar de fanshop gerend om een petje te kopen, en Erica heeft haar tooi die ze altijd op heeft, afgezet. Het was niet meer te doen." Voor een flesje water moesten fans 4,5 euro aftikken. "Maar gelukkig konden we die ook op de wc bijvullen."

Volgende halte Keulen?

Door de nederlaag is Oranje als derde in de poule geëindigd en wacht Engeland of de winnaar van groep E met België, Roemenië, Oekraïne en Slowakije. John gaat uit van een achtste finale tegen Engeland in Keulen. "En dan zitten we aan de gunstige kant van het toernooi", verwijst hij hoopvol naar het feit dat Oranje dan pas in de finale weer een topland als Spanje, Portugal of Frankrijk zal treffen.

Zondag of maandag zijn ze er weer bij in Duitsland, maar vandaag reizen de Abbenessers met de trein vanuit Berlijn terug naar huis. Hoelang die reis gaat duren weten ze nog niet. "De NS is niet best, maar de Deutsche Bahn is nog slechter."