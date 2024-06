Tips van tophovenier Gerard: "Planten veel verwennen met water is niet slim"

Hovenier Gerard Dam zit al ruim 35 jaar in het vak en heeft jarenlang een eigen zaak gehad aan de Krochtweg in Heemskerk. Inmiddels heeft hij het stokje overgedragen aan zijn oudste zoon Levi, maar hij is nog altijd actief in het bedrijf. Ook is hij niet te beroerd om ons een paar tuiniertips te geven.