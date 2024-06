Pop-upmuseum over Hilversumse geschiedenis twee maanden langer open

Het tijdelijke museum vertelt de zeshonderdjarige geschiedenis van Hilversum onder de noemer 'Schapen, stoomtram en schilderen'.

De geschiedenis wordt verteld aan de hand van meer dan honderd voorwerpen. Zo wordt onder meer een maquette van Hilversum anno 1850 tentoongesteld, maar ook de tas en het bierblikje van de bekende Hilversumse dakloze Nannes.

Zichtbare en tastbare geschiedenis

Het pop-upmuseum is geopend in het kader van het zeshonderdjarig bestaan van de stad en moet de geschiedenis van het dorp zichtbaar en tastbaar maken. Het museum is 's middags te bezoeken op donderdag tot en met zondag. "Door de verlenging krijgen nog meer Hilversummers de kans om zich te verdiepen in de veelzijdige geschiedenis van de stad", aldus de gemeente.