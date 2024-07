99-jarige Jan repareert al zijn hele leven elektronica: "Vroeger maakten we álles zelf"

Het is gezellig druk in het gebouw van Woningstichting Anna Paulowna. Kleine bordjes wijzen de weg richting de kamers waar de reparatiemannen van het Repaircafé hun gereedschap hebben klaargezet. Maar eerst is er koffie met taart, want het café bestaat 10 jaar. De 88-jarige Jan krijgt als vrijwilliger van het eerste uur als eerste gebak.

"Ik ben van 1936. In de oorlog zat ik heimelijk, met mijn vader, met een koptelefoon op naar Radio Oranje te luisteren. Daar is het begonnen. Na de oorlog heb ik van mijn spaargeld, 100 gulden, spullen gekocht en een eigen radio gebouwd. In Haarlem ben ik daarna een radio- en televisiewinkel begonnen. We repareerden alles want er was bijna niks te koop. Daar heb ik de handigheid opgedaan."

Trots

Carolien Meijburg van Woningstichting Anna Paulowna is heel blij met het werk van Jan. "Tien jaar geleden wilden we met het café beginnen en hebben toen een advertentie in de krant gezet om vrijwilligers te zoeken. Jan van Zutphen was de eerste die zich meldde. Heel bijzonder dat hij er nog altijd bij is en alles repareert. Daar zijn we heel trots op."

Ondertussen komen de eerste klanten binnen voor het Repaircafé. Twee strijkijzers en een radio/cd-speler weigeren dienst. "Er zitten nu wel moeilijke zaken tussen. Met onderdelen die je niet kunt kopen, maar zelf moet maken. Tot nu toe lukt dat vaak wel, maar het wordt wel lastiger. Zoals die grote televisies. Dat is eigenlijk één grote printplaat, daar kun je bijna niks aan vervangen."