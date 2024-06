Hoe is het om oud te worden? Hoogbejaarden schitteren zelf op het toneel

De zenuwen, maar zeker ook het plezier lopen al aardig op bij de Pieter Raat stichting in Heerhugowaard. De voorstelling Pieter Leeft! over het ouder worden in een verzorgingstehuis, wordt met veel plezier gespeeld door bewoners en medewerkers van het tehuis. Na lang repeteren is het nu bijna zo ver: spelen voor publiek.