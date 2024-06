Zon maakt overuren en schijnt vandaag vijftien uur

De zon schijnt volgens Visser 'optimaal' voor de tijd van het jaar. "Met deze lange dagen is dit het maximale wat je kunt bereiken." Dat resulteert vandaag in vijftien uren zon.

Visser: "Het is opnieuw een stralende dag. Wel zijn er hier en daar wat platte wolken." Op veel plaatsen in de provincie schiet het kwik vandaag omhoog naar 28 graden. Langs de Noord-Hollandse kust is het wat koeler vanwege een lichte noordenwind.

De aankomende dagen zakt de temperatuur naar rond de 25 graden. Op zondag voorspelt Visser wat plaatselijke regenbuien. Na het weekend lijkt het voorbij met de zon pret en zakt de temperatuur onder de 20 graden met kans op buien.