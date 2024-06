Zwemmen in binnenwater niet zonder risico: hier moet je op letten

'Kan ik zwemmen?'

"En ten tweede: ben ik eigenlijk wel in staat om te zwemmen? Kan ik zwemmen? Heb ik mijn zwemdiploma's? En heb ik ook ervaring met zwemmen?"

Brockmeijer ziet dat er de laatste tijd een hoop incidenten zijn waarbij mensen betrokken zijn die niet of niet goed kunnen zwemmen. Zij hebben een grotere kans om in de problemen te komen. "Want ze zijn sneller moe of komen ineens op een plek waar ze niet meer met de voeten bij de grond komen. Dan raken ze in paniek."

Die verschillen in diepte is ook een van de verborgen gevaren van een meer of plas. De bodem kan opeens onder je vandaan verdwijnen door onder andere door zand- of grindafgravingen in het verleden. "Dan is het aan de kant 1 meter diep, en dan zet je twee stappen en dan is het 4 meter diep." Die onverwachte diepte kan voor een schrikreactie zorgen bij de zwemmer, merkt hij op.

Een A- B- en C-diploma is niet altijd genoeg om in open water te zwemmen, vervolgt Brockmeijer zijn verhaal. "Daarnaast geldt ook de ervaring. Als ik twintig jaar geleden mijn C-diploma heb gehaald en daarna nooit meer heb gezwommen, dan heb ik natuurlijk nul zwemconditie om in open water te zwemmen."

Voorwerpen op de bodem

De lifeguard adviseert ten derde: check je omgeving. "Dat is een heel breed begrip. Alle officiële zwemwateren in Nederland zijn door de provincie en gemeente aangewezen. Daar staat altijd een heel mooi blauw bord." Maar weinig mensen kijken ook daadwerkelijk naar dat bord, merkt hij op. En dat is onverstandig. "Op dat bord staan de eventuele gevaren, dus de plekken waar er stroming is en of er objecten onder water zijn."

Anders dan in de zee liggen er op de bodem van binnenwateren geregeld voorwerpen. Dat is een van de belangrijkste verborgen gevaren van de meren en plassen waar veel mensen zich niet bewust van zijn. "In een zwembad zie je de bodem, in de zee of in binnenwater is dat vaak niet."

Zwemmers kunnen zich tijdens het zwemmen aan deze voorwerpen bezeren, of een duik vanaf een bootje kan hierdoor nare gevolgen hebben.

