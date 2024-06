Minderjarige zwemmer overleden na vermissing in Ouderkerkerplas

Er werd al snel groot alarm geslagen. Brandweermensen zochten in het water en boven water keek een politiehelikopter naar hem uit. Het slachtoffer werd na een klein uur gevonden en door brandweerduikers uit het water gehaald.

De jongen werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar gisteren aan zijn verwondingen overleden. Een woordvoerder van de politie Amsterdam laat weten dat er sprake is van een 'noodlottig ongeval'. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en wat de leeftijd van de minderjarige jongen is.

"Feitelijk is alleen hulp die direct ter plekke geboden kan worden effectief om een zwemmer in nood te helpen", schrijft Het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ). De instantie benadrukt in haar aanbevelingen dat zwemmers die niet meer bovenkomen gemiddeld na zes minuten al overlijden. Na vier minuten treedt hersenbeschadiging op.